Welfare ’Essere Inclusivi’ Il percorso culturale continua

Si è concluso con un momento di grande spessore emotivo il progetto “ Esseri Inclusivi ”, il percorso di teatro dell’inclusione promosso dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese nell’ambito del progetto Welfare Culturale in Valdichiana, realizzato grazie ai fondi del PR FSE+ della Regione Toscana. Da maggio a giugno, circa trenta donne hanno preso parte ai due laboratori teatrali che hanno animato il territorio della Valdichiana Senese, vivendo un’esperienza che è andata ben oltre il semplice laboratorio teatrale, trasformandosi in uno spazio di ascolto, crescita personale e costruzione di relazioni. Il teatro si è rivelato uno strumento capace di offrire riconoscimento e costruire consapevolezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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