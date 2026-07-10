Grandi emozioni a Torre del Lago Il Festival Puccini si apre nel segno di ’Turandot’

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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di Chiara Caselli Anche Torre del Lago, il luogo del cuore dove Puccini compose gran parte dei suoi capolavori e dove la sua salma riposa, si prepara a festeggiare il centenario di Turandot. Dal Gran Teatro all’aperto che si affaccia sul Belvedere di Massaciuccoli, parte la 72ª edizione del Festival Puccini, che il 17 luglio si aprirà nel segno dell’ultima opera del Maestro, a distanza di un secolo dalla prima assoluta, andata in scena alla Scala di Milano nell’aprile del 1926. Per l’occasione torna uno degli spettacoli più rappresentativi della storia del Festival: il monumentale allestimento, applaudito nel corso degli anni in Europa, nelle Americhe e anche in Cina, che inaugurò il Teatro nel 2008. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Argomenti più discussi: Grandi emozioni a Torre del Lago. Il Festival Puccini si apre nel segno di ’Turandot’; Conto alla rovescia per il 72° Festival Puccini. Tre eventi nel fine settimana: concerti e il docufilm su Turandot; Palio dell’Assunta, l’estrazione delle contrade. La sorte bacia Aquila, Onda e Giraffa.

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