Vuelta 2026 Pogacar al via? Lo spoiler arriva da Alberto di Monaco

Un possibile partecipante alla Vuelta 2026 potrebbe essere il ciclista sloveno, secondo quanto riferito da Alberto di Monaco. La corsa si svolgerà nel mese di agosto, con il percorso che prevede tappe in diverse regioni. Finora il Tour de France 2026 si è concluso con un dominio di alcuni atleti, mentre la partecipazione di altri grandi nomi non è ancora ufficiale. La candidatura di Pogacar alla Vuelta non è stata ancora confermata ufficialmente dagli organizzatori.

Roma, 17 luglio 2026 - Un Tour de France 2026 dominato finora senza appello e quasi senza fatica che per molti, almeno per quanto riguarda la lotta alla maglia gialla, potrebbe essere già finito al punto da pensare già a cosa c'è all'orizzonte nel calendario: come, ad esempio, la Vuelta 2026, corsa che potrebbe attrarre sempre di più un Tadej Pogacar sempre più padrone della Grande Boucle. Parola del Principe Alberto di Monaco. Le dichiarazioni di Alberto di Monaco su Pogacar. Presente al via della tappa 13, quella che sarebbe poi stata vinta da Mauro Schmid grazie a una fuga andata a buon fine, il sovrano del Principato ha parlato della... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Tour de France 2026 - Tadej Pogacar at the finish after his demonstration on stage 6

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