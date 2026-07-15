Una nuova specie di lumaca marina è stata scoperta nei Caraibi e chiamata Aldisa vozinha. La denominazione rende omaggio al portiere di Capo Verde, noto per la sua partecipazione ai Mondiali 2026.

Una nuova specie di lumaca marina scoperta nei Caraibi è stata chiamata Aldisa vozinha in onore del portiere capoverdiano Vozinha, protagonista assoluto ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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