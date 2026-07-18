Volontari hanno utilizzato droni e telecamere termiche per proteggere i cuccioli di capriolo dalle falciatrici nei prati della zona. Le mamme capriolo hanno nascosto i cuccioli nell’erba, e finora sono stati protetti circa 110 esemplari. Il progetto è stato avviato dalla Provincia di Belluno e dalla Riserva alpina di caccia di Trichiana, nel comune di Borgo Valbelluna.

Droni e telecamere termiche per impedire una mattanza tra i prati. Non è il trailer di un nuovo film di guerra ma il progetto di monitoraggio lanciato dalla Provincia di Belluno e dalla Riserva alpina di caccia di Trichiana, nel comune di Borgo Valbelluna. Tutto nasce da un problema rilevato negli anni dagli agricoltori del luogo, tra l’erba alta dei loro prati. Nell’area cacciabile di 280 ettari, le mamme capriolo lasciano nascosti i loro piccoli, e al passaggio delle falciatrici i cuccioli rischiano di finire sotto i macchinari. Così, dopo che l'anno scorso sono stati uccisi oltre cento caprioli uccisi dalle falciatrici frontali, la Riserva ha avviato un progetto che usa la tecnologia per salvare gli animali. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Volontari con droni e telecamere per salvare i cuccioli di capriolo dalle falciatrici: «Le mamme li nascondono nell'erba, ne abbiamo protetti 110»

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Il drone che scova i cuccioli di capriolo per salvarli dalle falciatrici: il video dall'alto

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