Belluno il drone che scova i cuccioli di capriolo per salvarli dalle falciatrici | il video dall' alto

Droni e telecamere termiche per impedire una mattanza tra i prati. Non è il trailer di un nuovo film di guerra ma il progetto di monitoraggio lanciato dalla Provincia di Belluno e dalla Riserva alpina di caccia di Trichiana, nel comune di Borgo Valbelluna. Tutto nasce da un problema rilevato negli anni dagli agricoltori del luogo, tra l’erba alta dei loro prati. Nell’area cacciabile di 280 ettari, le mamme di capriolo lasciano nascosti i loro piccoli, e al passaggio delle falciatrici i cuccioli rischiano di finire sotto i macchinari. Così che l'anno scorso sono stati uccisi oltre cento caprioli dalle falciatrici frontali, la Riserva ha avviato un progetto che usa la tecnologia per salvare gli animali. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it

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Il drone che scova i cuccioli di capriolo per salvarli dalle falciatrici: il video dall'alto

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