Violento impatto sulla Statale 87 | quattro persone in ospedale

Notizia in breve

Quattro persone sono state trasportate in ospedale dopo un incidente sulla Statale 87 a Morcone. L’incidente è avvenuto questa mattina, coinvolgendo una Fiat 500 e una Mercedes. Le auto si sono scontrate violentemente lungo la strada. I soccorsi sono intervenuti sul posto per assistere i feriti e trasferirli in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul luogo sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi.