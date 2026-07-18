Violento impatto sulla Statale 87 | quattro persone in ospedale
Quattro persone sono state trasportate in ospedale dopo un incidente sulla Statale 87 a Morcone. L’incidente è avvenuto questa mattina, coinvolgendo una Fiat 500 e una Mercedes. Le auto si sono scontrate violentemente lungo la strada. I soccorsi sono intervenuti sul posto per assistere i feriti e trasferirli in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul luogo sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi.
Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale questa mattina lungo la strada statale 87, nel territorio del comune di Morcone, dove si sono scontrate una Fiat 500 e una Mercedes. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle vetture coinvolte quattro persone, successivamente trasportate negli ospedali cittadini per le cure del caso. I pompieri hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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