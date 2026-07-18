Violenta rissa sul regionale Ancona-San Benedetto | treno fermato d’urgenza e denunce

Notizia in breve

Una rissa violenta a bordo di un treno regionale tra Ancona e San Benedetto del Tronto ha causato l’interruzione del servizio e l’intervento delle forze dell’ordine. Il convoglio, il numero 23789, è stato fermato d’urgenza dal personale ferroviario. Non sono stati resi noti dettagli sulle persone coinvolte o sulle cause dello scontro. Nessun ferito è stato segnalato. La polizia ha avviato le indagini per identificare i partecipanti alla rissa.