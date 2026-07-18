Violenta rissa sul regionale Ancona-San Benedetto | treno fermato d’urgenza e denunce

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una rissa violenta a bordo di un treno regionale tra Ancona e San Benedetto del Tronto ha causato l’interruzione del servizio e l’intervento delle forze dell’ordine. Il convoglio, il numero 23789, è stato fermato d’urgenza dal personale ferroviario. Non sono stati resi noti dettagli sulle persone coinvolte o sulle cause dello scontro. Nessun ferito è stato segnalato. La polizia ha avviato le indagini per identificare i partecipanti alla rissa.

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Ancona, 18 luglio 2026 - Un'altra serata di tensione sui treni della dorsale adriatica. Una violenta rissa scoppiata a bordo del regionale 23789, in servizio sulla tratta Ancona-San Benedetto del Tronto, ha costretto il personale ferroviario a interrompere la corsa e a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto intorno alle 21 di ieri, quando il convoglio è stato fermato d'urgenza nei pressi della stazione di Ancona-Passo Varano per consentire ai carabinieri di riportare la situazione sotto controllo. https:www.ilrestodelcarlino.itvenetocronacaimbrattato-ponte-rialto-venezia-awg239xd I tre accusati di interruzione di pubblico servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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