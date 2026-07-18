Vigile caregiver trasferito Il tribunale lo reintegra
Un agente di polizia locale reintegrato dal Tribunale del Lavoro di Modena, poche settimane dopo essere stato sospeso, è stato nuovamente trasferito. Ora si registra un caso simile che potrebbe avere ripercussioni sui costi per la comunità.
A poche settimane dalla notizia del reintegro, disposto dal Tribunale del Lavoro di Modena, di un agente di polizia locale dell’Unione Terre di Castelli presso il presidio di Zocca-Guiglia (da cui in precedenza era stato tolto), ora arriva un altro caso analogo, che rischia di "pesare", a livello economico, su tutta la comunità. A darne notizia è Federico Coratella, coordinatore provinciale del sindacato CSA Regioni Autonomie Locali, che spiega: "Dopo la notizia del reintegro disposto dal Tribunale del lavoro di Modena del collega della polizia locale dell’Unione Tdc al presidio di Zocca - Guiglia, vogliamo portare all’attenzione di un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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