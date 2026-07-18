VIDEO TUTORIAL | Supplenze docenti 2026 150 preferenze | continuità spezzoni e algoritmo tutti i passaggi spiegati A cura di Sonia Cannas

Da orizzontescuola.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A partire dal 16 luglio, gli insegnanti inseriti nelle graduatorie di istituto e nelle graduatorie provinciali per le supplenze potranno presentare la domanda per le 150 preferenze. La procedura consente di indicare le scelte tra continuità, spezzoni e altri criteri, utilizzando un algoritmo. La richiesta riguarda supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La procedura è rivolta a chi si trova nelle graduatorie aggiornate per l’anno scolastico 20262028.

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Al via dal 16 luglio la domanda per le 150 preferenze: la procedura, come è noto, rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 202628 per richiedere l’attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. Ci sarà tempo fino al 29 luglio per inoltrare la domanda. L'articolo VIDEO TUTORIAL Supplenze docenti 2026, 150 preferenze: continuità, spezzoni e algoritmo, tutti i passaggi spiegati. A cura di Sonia Cannas. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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