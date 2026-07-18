A partire dal 16 luglio, gli insegnanti inseriti nelle graduatorie di istituto e nelle graduatorie provinciali per le supplenze potranno presentare la domanda per le 150 preferenze. La procedura consente di indicare le scelte tra continuità, spezzoni e altri criteri, utilizzando un algoritmo. La richiesta riguarda supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La procedura è rivolta a chi si trova nelle graduatorie aggiornate per l’anno scolastico 20262028.

Al via dal 16 luglio la domanda per le 150 preferenze: la procedura, come è noto, rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 202628 per richiedere l’attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. Ci sarà tempo fino al 29 luglio per inoltrare la domanda. L'articolo VIDEO TUTORIAL Supplenze docenti 2026, 150 preferenze: continuità, spezzoni e algoritmo, tutti i passaggi spiegati. A cura di Sonia Cannas. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VIDEO TUTORIAL | Supplenze GPS 150 preferenze docenti: tutti i passaggi spiegati

Notizie e thread social correlati

VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Supplenze 150 preferenze docenti: tutti i passaggi spiegati. SPECIALE con Vannini (Uil Scuola) LIVE Giovedì 16 luglio alle 14:30Le domande per la scelta delle 150 preferenze per le supplenze da GaE e GPS saranno aperte giovedì 16 luglio.

VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Supplenze 150 preferenze docenti: tutti i passaggi spiegati. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola) LIVE Giovedì 16 luglio alle 14:30Le domande per la scelta delle 150 preferenze relative alle supplenze da GaE e GPS saranno aperte giovedì 16 luglio alle 14:30.

Temi più discussi: GPS docenti 150 preferenze, tutti gli appuntamenti di QUESTION TIME fino al 28 luglio: le risposte ai vostri quesiti; Immissioni in ruolo docenti e GPS 150 preferenze: ci siamo. Le risposte ai vostri quesiti. QUESTION TIME con Cannas; Domanda 150 preferenze supplenze, cosa cambia se si indica la scuola o comune /distretto/provincia; Immissioni in ruolo docenti 2026: scadenze diverse per sostegno e posto comune. Il Punto di Sonia Cannas.

Supplenze docenti 2026/27, non ci sono cattedre al 31 agosto accantonate per immissioni in ruolo tardive dai concorsi PNRRNel question time del 13 luglio su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato fatto il punto sulle procedure di assunzione e sulle supplenze per l’anno scolastico 2026/27. A ... orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo docenti 2026: scadenze diverse per sostegno e posto comune. Il Punto di Sonia CannasLe immissioni in ruolo per il 2026/27 sono in attesa dell'ultimo passaggio preliminare: l'autorizzazione del contingente da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la pubblicazione della n ... orizzontescuola.it