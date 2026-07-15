VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Supplenze 150 preferenze docenti | tutti i passaggi spiegati QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola LIVE Giovedì 16 luglio alle 14 | 30

Notizia in breve

Le domande per la scelta delle 150 preferenze relative alle supplenze da GaE e GPS saranno aperte giovedì 16 luglio alle 14:30. Un tutorial in diretta spiegherà i passaggi necessari per compilare la richiesta. Durante l’evento, ci sarà anche un question time con un rappresentante sindacale, che risponderà alle domande dei partecipanti. La sessione si svolgerà in streaming e sarà accessibile online.