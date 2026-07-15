VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Supplenze 150 preferenze docenti | tutti i passaggi spiegati QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola LIVE Giovedì 16 luglio alle 14 | 30
Le domande per la scelta delle 150 preferenze relative alle supplenze da GaE e GPS saranno aperte giovedì 16 luglio alle 14:30. Un tutorial in diretta spiegherà i passaggi necessari per compilare la richiesta. Durante l’evento, ci sarà anche un question time con un rappresentante sindacale, che risponderà alle domande dei partecipanti. La sessione si svolgerà in streaming e sarà accessibile online.
Le domande per la scelta delle 150 preferenze relative alle supplenze da GaE e GPS partiranno giovedì 16 luglio. L'articolo VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA Supplenze 150 preferenze docenti: tutti i passaggi spiegati. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola) LIVE Giovedì 16 luglio alle 14:30. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Supplenze GPS 150 preferenze docenti: tutti i passaggi spiegati
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Vi segnaliamo che oggi, alle ore 15:30, il Segretario nazionale Paolo Pizzo interverrà in diretta su Orizzontescuola. La diretta verrà trasmessa su questo link, sulla pagina Facebook di Orizzontescuola e sulla pagina Facebook della Uil Scuola. facebook
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