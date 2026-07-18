Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 11 | 25
Alle ore 11:25 di oggi, sulla A24 Roma-Teramo, si segnala traffico intenso. La regione Lazio ha diffuso aggiornamenti tramite il servizio Astral Infomobilità, che monitora la viabilità nelle strade regionali. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure, ma si consiglia di prestare attenzione ai possibili rallentamenti. La situazione resta sotto osservazione e ulteriori aggiornamenti saranno forniti in caso di variazioni.
Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo traffico rallentato tra Ponte di Nona e Castel Madama direzione Teramo mentre sulla A1 tratta Roma Napoli un veicolo in panne rallenta il traffico altezza Valmontone direzione Napoli sul grande raccordo anulare rallentamenti tra Ardeatina diramazione Roma Sud in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Flaminia e Salaria percorrendo la statale Pontina traffico rallentato tra Grande Raccordo di via di Pratica direzione Latina mensa sulla litoranea rallentamenti e code tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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