Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 11 | 25

Notizia in breve

Alle ore 11:25 di oggi, sulla A24 Roma-Teramo, si segnala traffico intenso. La regione Lazio ha diffuso aggiornamenti tramite il servizio Astral Infomobilità, che monitora la viabilità nelle strade regionali. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure, ma si consiglia di prestare attenzione ai possibili rallentamenti. La situazione resta sotto osservazione e ulteriori aggiornamenti saranno forniti in caso di variazioni.