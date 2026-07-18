Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 08 | 40
Un cantiere è attivo sul Grande Raccordo Anulare di Roma, secondo la segnalazione di Astral Infomobilità. La viabilità sulla strada è interessata dal lavori, con dettagli specifici non comunicati. La segnalazione è stata diffusa alle 8:40 del 18 luglio 2026. Il servizio fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione e sui lavori in corso nella zona.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un cantiere attivo del traffico tra le uscite Roma Fiumicino da Ostiense in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Laurentina e Pontina sulla strada statale Aurelia coda per incidente a Palidoro in prossimità dell'incrocio con via del Casale di Sant'Angelo nei due sensi di marcia attivo senso unico alternato per le operazioni di ripristino dello Stato dei luoghi percorrendo la via Salaria si rallenta a Monterotondo Scalo altezza via Nomentana nei due sensi di marcia Tiburtina rallentamenti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Notizie e thread social correlati
Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 18:40Alle ore 18:40 del 8 luglio 2026, il servizio Astral infomobilità ha aggiornato lo stato del traffico a Roma e nel Lazio.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 08:40Alle 8:40 del 8 luglio 2026, si segnala un incidente che coinvolge la viabilità nella zona di Roma.
Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 15 | 25.
Termovalorizzatore di Santa Palomba, il sindaco di Albano Massimo Ferrarini presenta osservazioni alla Regione Lazio. Critiche su salute, ambiente, viabilità, risorse idriche e costi per le famiglie #albanolaziale #castelliromani #termovalorizzatore #castellinot facebook
La Regione estende le restrizioni orarie per proteggere dal sole cocente altre fasce di lavoratori a rischio. #Roma #Latina #Lazio #AltreNotizie #InPrimoPiano #RegioneLazio #ordinanza #emergenzacaldo x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 08:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un cantiere attivo ... romadailynews.it
Stadio Roma, Rocca: La Regione offrirà la massima collaborazioneRocca: Ho letto ricostruzioni fantasiose sulle mie dichiarazioni sul nuovo stadio della Roma. Il progetto non è in discussione e.... siamolaroma.it