Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 08 | 40

Notizia in breve

Un cantiere è attivo sul Grande Raccordo Anulare di Roma, secondo la segnalazione di Astral Infomobilità. La viabilità sulla strada è interessata dal lavori, con dettagli specifici non comunicati. La segnalazione è stata diffusa alle 8:40 del 18 luglio 2026. Il servizio fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione e sui lavori in corso nella zona.