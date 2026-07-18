Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 08 | 40

Da romadailynews.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cantiere è attivo sul Grande Raccordo Anulare di Roma, secondo la segnalazione di Astral Infomobilità. La viabilità sulla strada è interessata dal lavori, con dettagli specifici non comunicati. La segnalazione è stata diffusa alle 8:40 del 18 luglio 2026. Il servizio fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione e sui lavori in corso nella zona.

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 08:40Alle 8:40 del 8 luglio 2026, si segnala un incidente che coinvolge la viabilità nella zona di Roma.

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