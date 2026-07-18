Via Cristoforo Colombo un mese di lavori e restringimenti | ecco dove

Da lunedì 20 luglio a giovedì 20 agosto, via Cristoforo Colombo sarà interessata da lavori notturni di sfalcio del verde nel tratto tra piazzale 25 Marzo 1957 e via di Malafede. Durante questo periodo, la strada subirà restringimenti e lavori di sistemazione che dureranno un mese. I lavori si svolgeranno nelle ore notturne per limitare i disagi al traffico diurno.

Roma, 18 luglio 2026 – Un mese di lavori notturni lungo via Cristoforo Colombo. Da lunedì 20 luglio a giovedì 20 agosto, la strada sarà interessata da interventi di sfalcio del verde nel tratto compreso tra piazzale 25 Marzo 1957 e via di Malafede. I lavori si svolgeranno esclusivamente durante la notte, dalle 22 alle 6, per limitare le conseguenze sulla circolazione nelle ore di maggiore traffico. Nei tratti coinvolti di volta in volta dalle operazioni saranno attivati restringimenti della carreggiata, con possibili rallentamenti. Luceverde invita gli automobilisti a procedere con prudenza e a prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il percorso. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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