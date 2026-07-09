Lavori sulla Colombo e sulla via del Mare | restringimenti e limite a 30 km h fino al 18 luglio

Fino al 18 luglio, sulla Cristoforo Colombo e sulla via del Mare sono in corso lavori di carotaggio. Sono stati istituiti restringimenti di carreggiata e limite di velocità a 30 kmh in vari tratti delle due strade. Le modifiche alla viabilità potrebbero causare rallentamenti, in particolare durante le ore serali e notturne. Le restrizioni riguardano diverse sezioni delle arterie interessate.

Roma, 9 luglio 2026 – Lavori di carotaggio sulla Cristoforo Colombo e sulla via del Mare: fino al 18 luglio sono previste modifiche alla viabilità e restringimenti di carreggiata in diversi tratti delle due arterie, con possibili rallentamenti soprattutto nelle ore serali e notturne. Orari e limitazioni. Gli interventi, a cura di Anas, si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6, per ridurre l’impatto sulla circolazione durante il giorno. Sulla Cristoforo Colombo i restringimenti interesseranno sia le corsie centrali sia quelle laterali, nel tratto compreso tra via di Porta Ardeatina e piazzale Cristoforo Colombo. Nei tratti coinvolti dal cantiere sarà inoltre istituito il limite di velocità a 30 kmh. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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