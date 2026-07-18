La Red Bull ha annunciato il cambio di ingegnere di pista di Verstappen, sostituendo Lambiase con Tom Hart. Hart, attuale performance engineer del pilota, aveva già un accordo con la Williams, ma ora si unirà alla squadra di Formula 1. La decisione arriva dopo che Hart stava per lasciare il suo ruolo, e la scuderia ha scelto di puntare su di lui come nuovo elemento nello staff.

La Red Bull ha scelto Tom Hart come successore di Gianpiero Lambiase al fianco di Max Verstappen. Attuale performance engineer dell'olandese, aveva già raggiunto un accordo con la Williams, ora destinato a saltare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Verstappen to McLaren Rob & Otmar Discuss If It Could EVER Happen

Notizie e thread social correlati

Lutto a Terracina per la tragica scomparsa di Simone: stava andando al lavoro a RomaUna mattina di sangue sulle strade della provincia di Latina, con un incidente avvenuto sulla strada statale Pontina all’alba.

Leggi anche: Agguato a Napoli, ucciso il 21enne Lorenzo Spasiano con un colpo di pistola al torace. Stava andando al lavoro

Si parla di: L'ex ingegnere di Max Verstappen, Michael Manning, si unisce alla Williams come ingegnere capo.

F1 | Verstappen cambia ingegnere di pista: ecco chi è il nuovo sostituto di LambiaseMax Verstappen, come noto, cambierà ingegnere di pista: ecco chi sarà il sostituto di Lambiase e da quando entrerà in vigore ... f1ingenerale.com

Verstappen avrà un nuovo ingegnere di pista al posto di Lambiase: chi è Tom Hart (che stava andando via)La Red Bull ha scelto Tom Hart come successore di Gianpiero Lambiase al fianco di Max Verstappen. Attuale performance engineer dell’olandese, aveva già raggiunto un accordo con la Williams, ora ... fanpage.it