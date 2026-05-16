Lutto a Terracina per la tragica scomparsa di Simone | stava andando al lavoro a Roma
Una mattina di sangue sulle strade della provincia di Latina, con un incidente avvenuto sulla strada statale Pontina all’alba. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di Terracina che si recava al lavoro a Roma, mentre un’altra persona è rimasta ferita gravemente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso. La vittima si chiamava Simone Lauretti, e l’incidente ha causato anche il ricovero in ospedale di un ferito grave.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una mattina segnata dal sangue sulle strade della provincia. Il bilancio più grave arriva dalla Pontina, dove all’alba di oggi un violento incidente ha causato la morte del terracinese Simone Lauretti e il ferimento grave di un’altra persona. Lo scontro si è verificato al chilometro 71,400, nel territorio comunale di Latina. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti un’autovettura e un camion frigorifero diretto al mercato ittico di Roma. L’auto avrebbe perso il controllo, forse anche a causa dell’ asfalto bagnato, finendo contro il mezzo pesante. Impatto violentissimo, inutili i soccorsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Salvo Terruso. Ludovico Einaudi · Einaudi: Experience. Per rispetto di questo lutto che ha colpito la nostra città e non solo, oggi sospendo tutte le pubblicazioni legate a , compreso il video previsto con il mio laboratorio di cucina all’Ags facebook