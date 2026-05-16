Lutto a Terracina per la tragica scomparsa di Simone | stava andando al lavoro a Roma

Una mattina di sangue sulle strade della provincia di Latina, con un incidente avvenuto sulla strada statale Pontina all’alba. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di Terracina che si recava al lavoro a Roma, mentre un’altra persona è rimasta ferita gravemente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso. La vittima si chiamava Simone Lauretti, e l’incidente ha causato anche il ricovero in ospedale di un ferito grave.

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