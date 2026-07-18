Venti lavoratori irregolari sono stati scoperti dalla guardia di finanza in vari locali e attività di ristorazione tra Marina di Pisa, Tirrenia, Crespina Lorenzana, Calci, San Giuliano Terme, Pontedera, Casciana Terme Lari, San Miniato, Montopoli, Riparbella, Montecatini Val di Cecina e Volterra. Sono state elevate multe salate ai proprietari delle attività coinvolte. Le verifiche sono state svolte nell’ambito di controlli contro il lavoro in nero.

Pontedera, 18 luglio 2026 – Venti lavoratori al nero o irregolari scoperti dalla guardia di finanza in diversi locali e attività di ristorazione di Marina di Pisa, Tirrenia, Crespina Lorenzana, Calci, San Giuliano Terme, Pontedera, Casciana Terme Lari, San Miniato, Montopoli, Riparbella, Montecatini Val di Cecina e Volterra. I controlli sono stati effettuati dai militari delle fiamme gialle del gruppo di Pisa, delle compagnie di Pontedera e San Miniato e della tenenza di Volterra. Un controllo economico del territorio che ha riguardato diversi stabilimenti balneari, ristoranti e agriturismi, per verificare la corretta applicazione della normativa in materia di lavoro e di diritti d’autore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Venti lavoratori in nero, maxi multa ai proprietari delle attività turistiche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuit de tension : la police de Fréjus face aux agressions

Notizie e thread social correlati

Lavoratori in nero nelle aziende agricole: scattano maxi sanzioni da 26mila euro. Sospesa un'attivitàDurante un controllo straordinario contro il caporalato in alcune aziende agricole di Monte San Biagio, sono state rilevate presenze di lavoratori in...

Lavoratori in nero e insicurezza, multa e denunciaDurante l’apertura ufficiale della Bologna Wine Week, il 15 maggio, la polizia ha effettuato un maxi controllo all’interno di Palazzo Isolani, dove...

Temi più discussi: Venti lavoratori in nero, maxi multa ai proprietari delle attività turistiche; Controlli in ristoranti, locali e stabilimenti balneari della provincia: scoperti 20 lavoratori in nero; Lavoro nero, scoperti 20 irregolari nel Pisano; Pisa, scoperti venti lavoratori in nero.

Venti lavoratori in nero, maxi multa ai proprietari delle attività turisticheLa guardia di finanza ha effettuato decine di controlli in tutta la provincia. In una sola attività di Casciana Terme Lari sono stati trovati nove non in regola ... lanazione.it

Blitz della finanza nel Pisano, trovati 20 lavoratori irregolariUn blitz della guardia di finanza ha permesso di scoprire venti lavoratori irregolari tra stabilimenti balneari, ristoranti e agriturismi in provincia di ... gonews.it