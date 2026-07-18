Venezia l’ambasciatore Usa Fertitta approda con il maxi yacht | proteste e tensioni alla vigilia del Redentore
Poco prima di mezzogiorno, un maxi yacht di 117 metri è entrato nel bacino di San Marco proveniente dal Lido, scortato da motovedette e assistito da un rimorchiatore. L’imbarcazione si è attraccata a Riva dei Sette Martiri, dove polizia e carabinieri avevano predisposto un grande dispositivo di sicurezza. La presenza del natante ha provocato proteste e tensioni tra i presenti alla vigilia del Redentore.
Poco prima di mezzogiorno l’imbarcazione, lunga117 metri, è entrata nel bacino di San Marco provenendo dal Lido. Assistita da un rimorchiatore e scortata dalle motovedette della Guardia Costiera, ha attraccato aRiva dei Sette Martiri, dove era già stato predisposto un imponente dispositivo di sicurezza con polizia e carabinieri. Sul ponte panoramico dello yacht Fertitta, in abbigliamento informale, ha osservato il panorama della laguna insieme alla moglieLauren Fertittae ad alcuni ospiti. La tappa veneziana rientra nel“Freedom 250 Coastal Diplomacy Tour”, il viaggio lungo le coste italiane organizzato dall’ambasciatore per celebrare il250° anniversario degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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