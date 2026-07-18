Venezia l’ambasciatore Usa Fertitta approda con il maxi yacht | proteste e tensioni alla vigilia del Redentore

Notizia in breve

Poco prima di mezzogiorno, un maxi yacht di 117 metri è entrato nel bacino di San Marco proveniente dal Lido, scortato da motovedette e assistito da un rimorchiatore. L’imbarcazione si è attraccata a Riva dei Sette Martiri, dove polizia e carabinieri avevano predisposto un grande dispositivo di sicurezza. La presenza del natante ha provocato proteste e tensioni tra i presenti alla vigilia del Redentore.