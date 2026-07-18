Venezia l’ambasciatore Usa Fertitta oscura la festa del Redentore

Venezia ha vissuto una festa del Redentore senza la presenza ufficiale dell’ambasciatore degli Stati Uniti, che ha deciso di non partecipare. La scelta ha suscitato discussioni tra gli organizzatori dell’evento. Nel frattempo, è stato annunciato il primo numero di una pubblicazione storica, disponibile dal 29 luglio, che include anche storie di autori come Zerocalcare e Shintaro Kago, oltre a una nuova avventura di Dylan Dog.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Un Redentore di fuoco per Venezia. Almeno 500 attiviste e attivisti hanno sfidato ieri il caldo infernale e le manganellate per protestare contro quello che hanno chiamato «Centodiciassette metri di arroganza». Tanto è lungo il Boardwalk, il mega yacht del multimiliardario Tilman Fertitta, ambasciatore Usa e amico personale del presidente Trump, venuto in laguna per assistere ai tradizionali “foghi” del Redentore. Come... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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