Venditori ambulanti sulle spiagge italiane | un’economia tra abusivismo e turismo

Su alcune spiagge italiane, venditori ambulanti sono stati sorpresi mentre vendevano merce senza autorizzazioni ufficiali, creando situazioni di abusivismo. Nel frattempo, due neonate premature sono state al centro di uno studio sul “Co-Bedding”, con le gemelle Brielle e Kyrie Jackson come casi di riferimento. Un vulcanologo ha inoltre segnalato un alto rischio di attività vulcanica nei Campi Flegrei, criticando la gestione delle comunicazioni pubbliche in zona.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pos a Sanremo, adesso li usano anche i venditori ambulantiA Sanremo, alcuni venditori ambulanti ora accettano pagamenti elettronici tramite POS.

“Rischio di morte”. È sulle spiagge italiane, allarme serioCon l’arrivo del primo caldo, le spiagge italiane si popolano di bagnanti e famiglie che cercano relax e divertimento.

Temi più discussi: Troppi venditori abusivi sulle spiagge di Sottomarina. Il Comune aumenta i controlli; Correttezza in spiaggia, il decalogo del Codacons; Parcheggi insicuri e lidi mascherati, il prefetto richiama i sindaci di Gallipoli e Salve; Niente più salvataggio e lettini sulla spiaggia libera di Ostia dal chiosco sequestrato (VIDEO).

Canadair sopra la testa e persistenti zaffate di fumo. La vicina che teme di guidare tra i focolai. Intanto, sulle spiagge, il consueto chiacchiericcio sordo, trattenuto dalle corolle degli ombrelloni, nell’incessante viavai dei venditori ambulanti. #salento #torresangi x.com

Castellabate, guerra ai venditori ambulanti sulle spiaggeControlli a tappeto sulle spiagge di Castellabate contro i venditori ambulanti. Sequestrati nella giornata di ieri numerosi indumenti, sopratutto costumi e teli da mare, lungo la centralissima ... ilmattino.it

Troppi venditori abusivi sulle spiagge di Sottomarina. Il Comune aumenta i controlliIl presidio fisso della Polizia Locale, e il pattugliamento costante, ha già prodotto risultati positivi lungo il litorale ... rainews.it