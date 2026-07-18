Ve lo diciamo così Uomini e Donne un mese fa la proposta di matrimonio

Una coppia nata nello studio di Uomini e Donne aveva annunciato una proposta di matrimonio circa un mese fa. Le voci di crisi sono cresciute negli ultimi giorni, alimentate dal silenzio sui social e dall'assenza di foto insieme. Molti hanno ipotizzato che i due stessero attraversando un momento difficile, alimentando le speculazioni di una possibile rottura.

Le indiscrezioni si rincorrevano ormai da giorni, alimentate da silenzi social e dall’assenza di fotografie insieme. In molti avevano iniziato a ipotizzare che una delle coppie nate nello studio di Uomini e Donne stesse attraversando un momento complicato, tanto da parlare apertamente di una possibile rottura. >> Il mondo vip in festa per l’annuncio: arriva il primo figlio della coppia della tv A spegnere le voci, però, sono stati direttamente i protagonisti con una serie di immagini pubblicate durante una vacanza estiva. Tra mare cristallino, spiagge e momenti di relax, gli scatti raccontano una realtà molto diversa da quella ipotizzata negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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