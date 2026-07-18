Vasto incendio divampa tra Nuorese e Oristanese | in fumo 500 ettari Il sindaco di Noragugume | Paesaggio lunare – Video

Da ilfattoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì si è sviluppato un grande incendio tra le aree di Nuorese e Oristanese, nella piana di Ottana, coinvolgendo i territori di Noragugume, Ottana e Sedilo. Il fuoco ha interessato più di 500 ettari di vegetazione, creando un fronte di fiamme molto esteso. L’incendio è ancora attivo e le fiamme continuano a bruciare nella zona. Il sindaco di Noragugume ha descritto il paesaggio come “lunare”.

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Un vasto incendio è divampato venerdì ed è ancora attivo tra Nuorese e Oristanese, nella piana di Ottana tra i paesi di Noragugume, Ottana e Sedilo. Oltre 500 sono gli ettari attualmente andati in fumo: si tratta di uno dei più vasti fronti di fuoco di quest’anno in Sardegna. Le fiamme sono partite alle porte di Noragugume e l’incendio è stato dichiarato subito di interfaccia. Il fuoco che, inizialmente si stava avvicinando alle abitazioni, ha poi cambiato direzione sospinto dal vento e non c’è stata quindi stata la necessità di evacuare le case. Il sindaco di Noragugume, Michele Corda risponde al telefono all’Ansa: “Se passa di qua oggi è un paesaggio lunare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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