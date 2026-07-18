Una sopravvissuta al disastro della Concordia ha dichiarato di aver provato brividi rivedendo in televisione le immagini dell’incidente. La donna ha riferito di ricordare ogni dettaglio di quella sera come se fosse accaduta ieri, sottolineando come l’esperienza rimanga impressa nella memoria. La testimonianza è avvenuta a Rimini, nel giorno in cui sono state trasmesse le immagini del disastro.

Rimini, 18 luglio 2026 – Rivedere in tv la tragedia vissuta le ha messo i brividi. “ Mi ricordo ogni momento di quella sera, come fosse ieri. Sono cose che ti porti dentro tutta la vita”. Quel 13 gennaio del 2012 la misanese Vanessa Brolli era a bordo della Costa Concordia insieme ai famigliari, quando la nave naufragò davanti all’ isola del Giglio. La strage costò la vita a 32 persone: tra loro i riminesi Williams Arlotti e sua figlia, la piccola Dayana di soli 5 anni. Una strage raccontata ora nel nuovo docufilm di Netflix, Costa Concordia - Incubo in mare, attraverso le voci di alcuni sopravvissuti e video in presa diretta di quei terribili momenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vanessa Brolli, sopravvissuta al disastro della Concordia: “Che brivido rivedere la strage in tv”

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Il naufragio della Costa Concordia

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