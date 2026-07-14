Il disastro della Costa Concordia diventa il fim più visto su Netflix | che fine ha fatto il comandante Schettino

Da secoloditalia.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A quasi quindici anni dalla drammatica notte della nave da crociera, il docufilm Netflix  Costa Concordia: incubo in mare  ha riportato la tragedia all’attenzione del pubblico globale. Oggi  Francesco Schettino, dopo la condanna definitiva, può uscire dal carcere; circa l’ 85% dei passeggeri  presenti quella notte sono stati risarciti. La tragedia. Il  13 gennaio 2012  la nave da crociera  Costa Concordia  si incagliò nei pressi dell’ Isola del Giglio. Il bilancio fu di  32 morti  e  157 feriti. Il disastro fu causato da una manovra sconsiderata di Schettino, il comandante della nave: il cosiddetto “inchino”, che fece ruotare l’imbarcazione. Leggi anche Schettino ammise le sue responsabilità, ma ribadì che la decisione dell’inchino che determinò il naufragio è stata sempre condivisa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Il naufragio della Costa Concordia

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