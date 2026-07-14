A quasi quindici anni dalla drammatica notte della nave da crociera, il docufilm Netflix Costa Concordia: incubo in mare ha riportato la tragedia all’attenzione del pubblico globale. Oggi Francesco Schettino, dopo la condanna definitiva, può uscire dal carcere; circa l’ 85% dei passeggeri presenti quella notte sono stati risarciti. La tragedia. Il 13 gennaio 2012 la nave da crociera Costa Concordia si incagliò nei pressi dell’ Isola del Giglio. Il bilancio fu di 32 morti e 157 feriti. Il disastro fu causato da una manovra sconsiderata di Schettino, il comandante della nave: il cosiddetto “inchino”, che fece ruotare l’imbarcazione. Leggi anche Schettino ammise le sue responsabilità, ma ribadì che la decisione dell’inchino che determinò il naufragio è stata sempre condivisa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Il disastro della Costa Concordia diventa il fim più visto su Netflix: che fine ha fatto il comandante Schettino

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Il naufragio della Costa Concordia

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