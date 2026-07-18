Usa-Iran settima notte di fuoco Teheran risponde sulle basi americane Hormuz diventa una trappola

Da secoloditalia.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo sette notti consecutive di bombardamenti statunitensi, il Comando centrale americano ha annunciato che continuerà a ridurre le capacità militari iraniane. Durante questa serie di attacchi, Teheran ha risposto colpendo basi americane, mentre lo stretto di Hormuz si presenta come una zona a rischio, considerata una trappola.

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«Continueremo a ridurre le capacità militari iraniane». Il messaggio del Centcom (Comando centrale americano, ndr ) arriva al termine della settima notte consecutiva di bombardamenti statunitensi contro l’Iran. Non è un annuncio di vittoria né l’apertura a una tregua: è la conferma che Washington intende proseguire l’offensiva, mentre Teheran allarga la rappresaglia agli alleati americani nel Golfo. Una nuova escalation, a una settimana dal crollo del fragile cessate il fuoco che aveva temporaneamente interrotto i combattimenti. Gli ultimi raid statunitensi hanno colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità navali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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