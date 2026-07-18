Usa cresce l' interesse turistico per le coste del Sud

Da quotidiano.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I flussi turistici verso le coste del Sud degli Stati Uniti sono in aumento, con un incremento di visitatori sia internazionali che nazionali. Le destinazioni meno affollate e più accessibili stanno attirando un numero crescente di persone, portando a un incremento delle presenze sulla costa sud-orientale. La tendenza si riscontra a partire da metà luglio, con un aumento dei visitatori rispetto ai mesi precedenti.

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Mobile (Alabama), 18 lug. (askanews) - Con l'aumento dei flussi verso destinazioni meno congestionate e più accessibili, una parte della costa sud-orientale degli Stati Uniti d'America sta registrando un interesse crescente tra viaggiatori internazionali e domestici. Dalle isole barriera - le Outer Banks - della Carolina del Nord alle spiagge di quarzo dell'Alabama, emergono località che combinano patrimonio naturale, infrastrutture turistiche e un'offerta ancora relativamente meno saturata rispetto ai grandi hub balneari. In particolare l'Alabama si sta posizionando come alternativa nel Golfo del Messico grazie alla qualità delle sue spiagge e a un'offerta meno inflazionata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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