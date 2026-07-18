Un forte temporale ha colpito il lago di Como, con 50 millimetri di pioggia in pochi minuti e raffiche di vento oltre i 70 kmh. Una frana si è verificata a Colonno, mentre sul territorio sono stati segnalati ghiacci sul mais. Sono state registrate abbondanti precipitazioni che hanno causato allagamenti e danni locali. Nessuna informazione sui danni più gravi o sulle persone coinvolte.

Un uragano sul lago di Como. In pochi minuti si è riversato al suolo uno tsunami di 50 millimentri di pioggia e oltre, pari a 50 litri d’acqua per ogni metro quadro di terreno, mentre le raffiche di vento hanno superato i 70 chilometri all’ora. L’ondata di maltempo ha innescato l’ennesima frana sulla Statale Regina all’altezza di Colonno: sul nastro d’asfalto si è riversata una colata di fango e altri detriti. Fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai cantonieri di Anas e agli operatori delle forze dell’ordine, che hanno temporaneamente chiuso la strada. Le operazioni di sgombero del materiale, pulizia della carreggiata e di messa in sicurezza sono durante solo poche ore, che sono però bastata e scatenare code chilometriche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uragano sul lago. Frana a Colonno ghiaccio sul mais

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