L’allenatore dell’Union St. Gilloise ha commentato la situazione di Anan Khalaili, che desiderava trasferirsi all’Inter, ma il trasferimento non si è concretizzato. L’allenatore ha detto che Khalaili considerava l’Inter il suo sogno e ha aggiunto che è difficile accettare quanto successo. Ha anche parlato del futuro del giovane esterno, senza entrare nei dettagli della vicenda legale o delle trattative.

di Alberto Petrosilli Il tecnico dell’Union St. Gilloise racconta il momento vissuto da Anan Khalaili dopo il mancato trasferimento all’Inter e guarda già al futuro del giovane esterno. David Hubert, allenatore dell’ Union St. Gilloise, è tornato a parlare della delicata vicenda che ha coinvolto Anan Khalaili, il cui trasferimento all’ Inter è sfumato dopo il mancato rilascio dell’ idoneità sportiva da parte del CONI in seguito alle visite mediche sostenute con il club nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Intervenuto ai microfoni di sports.walla.co.il, il tecnico ha raccontato il difficile momento vissuto dal giovane calciatore, senza nascondere la propria vicinanza sul piano umano. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Union St. Gilloise, l’all. Hubert su Khalaili: «L’Inter era il suo sogno, è difficile accettare quanto accaduto»

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Ross Sykes fait 5 - 0 à la 59' à Union Saint-Gilloise - RSC Anderlecht ce 24.05.2026 en Play-Offs 1

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David Hubert (allenatore Union St-Gilloise): #Khalaili coltivava il sogno di firmare con l' #Inter da diverse settimane. Quando gli viene tolto all'ultimo minuto, è difficile da accettare. È una situazione spiacevole sia lato sportivo che umano, non dobbiamo dim x.com

All. Union: Khalaili sognava di andare all'Inter, dura da digerire. L'ho sentito e...David Huber, allenatore dell'Union St. Gilloise, con alcune dichiarazioni a sports.walla.co.il ha commentato il mancato trasferimento di Khalaili all'Inter ... msn.com

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