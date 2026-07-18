Union St Gilloise l’all Hubert su Khalaili | L’Inter era il suo sogno è difficile accettare quanto accaduto

Da internews24.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’allenatore dell’Union St. Gilloise ha commentato la situazione di Anan Khalaili, che desiderava trasferirsi all’Inter, ma il trasferimento non si è concretizzato. L’allenatore ha detto che Khalaili considerava l’Inter il suo sogno e ha aggiunto che è difficile accettare quanto successo. Ha anche parlato del futuro del giovane esterno, senza entrare nei dettagli della vicenda legale o delle trattative.

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di Alberto Petrosilli Il tecnico dell’Union St. Gilloise racconta il momento vissuto da Anan Khalaili dopo il mancato trasferimento all’Inter e guarda già al futuro del giovane esterno. David Hubert, allenatore dell’ Union St. Gilloise, è tornato a parlare della delicata vicenda che ha coinvolto Anan Khalaili, il cui trasferimento all’ Inter è sfumato dopo il mancato rilascio dell’ idoneità sportiva da parte del CONI in seguito alle visite mediche sostenute con il club nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Intervenuto ai microfoni di sports.walla.co.il, il tecnico ha raccontato il difficile momento vissuto dal giovane calciatore, senza nascondere la propria vicinanza sul piano umano. 🔗 Leggi su Internews24.com

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