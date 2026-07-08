Miceli | Inter assalto a Khalaili | ora dipende tutto dall' Union St Gilloise

Notizia in breve

L'Inter ha fatto un’offerta per l’esterno israeliano che gioca in Belgio, e ora la decisione sulla cessione spetta all’Union Saint-Gilloise. La trattativa riguarda il trasferimento del giocatore, considerato un obiettivo per la fascia destra della squadra italiana. Non sono stati forniti dettagli sulle cifre o sullo stato attuale delle negoziazioni, che sono ancora in corso. La squadra belga deve ora decidere se accettare o meno l’offerta.