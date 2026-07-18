Una volta se non piacevi ti ignoravano Oggi esistono gli haters e le vendette Mi sono preso una pausa da tutto è stata una benedizione | parla Raoul Bova

Raoul Bova torna al cinema con Greta e le favole vere, il nuovo film di Berardo Carboni, presentato in anteprima al Giffoni Film Festival e in sala dal 6 agosto. Ne parla in un’intervista a 7 del Corriere della Sera, la prima lunga conversazione concessa dopo la vicenda che la scorsa estate lo ha travolto tra il tentativo di estorsione, la diffusione dei messaggi vocali privati, la separazione da Rocío Muñoz Morales e la relazione con Beatrice Arnera. Il film racconta la storia di Greta, una ragazzina il cui personaggio è ispirato alle battaglie di Greta Thunberg e che coinvolge la propria famiglia in una missione per cambiare il mondo. Bova... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Tori Spelling: “Dicono che mi sono rifatta tutto da quando avevo 17 anni, ma non è così. Negli anni ’90 sono stata una pioniera dello stile, sono stata una delle prime a lanciare mode e voglio tornare a farlo”Tori Spelling ha chiarito di non aver rifatto tutto il viso dai suoi 17 anni, contraddicendo le voci che la accusano di interventi estetici frequenti.

Parla per la prima volta la ex moglie di Raoul Bova e rivela tutto sulla loro storia e sui rapporti oggi: cosa ha dettoL’ex moglie di un attore italiano ha rilasciato la prima intervista in cui parla della loro storia e dei rapporti attuali.

Temi più discussi: Atalanta, Maurizio Sarri, storia del calcio di una volta: il riscatto in tuta, un caratterino di quelli giusti; Ribaltone a Le Iene, Andrea Pisani ‘frega’ Max Angioni e la scelta (giusta) su Veronica Gentili; Greta e le favole vere: all’Arca arrivano Darko Peric con Federico Rosati e il regista Berardo Carboni; Mediaset, tutti i palinsesti della nuova stagione: nessuna notizia su Striscia la notizia.

Raoul Bova un anno dopo lo scandalo: I miei messaggi? Non mi aspettavo diventassero la cosa più importante da raccontare. I social sono un terreno per mercenariLa scorsa estate lo scandalo legato alla diffusione di suoi messaggi audio inviati a una modella, rubati e diventati virali. La violazione della privacy non è mai accettabile, bisognerebbe muoversi c ... corriere.it

Raoul Bova un anno dopo lo scandalo: Mi sono preso una pausa da tutto. Gli attori avevano i fan, oggi hanno gli hatersA distanza di un anno dallo scandalo che lo ha travolto — la diffusione online di messaggi vocali privati e il tentativo ... msn.com