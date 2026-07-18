In una raccolta di venti ricette estive, ci sono insalate di farro con uovo in camicia, focacce con patate e bruschette di pomodoro. Sono pensate per essere scambiate e adattate a diverse occasioni. Le preparazioni sono semplici e adatte a una festa all’aperto, con ingredienti freschi e facilmente reperibili. Le ricette si presentano come opzioni pratiche per un menu estivo informale, ideali per condividere in compagnia.

L e ricette perfette per una festa in giardino. di carattere: insalata di farro con uovo in camicia, focaccia con le patate, bruschetta di pomodoro “esplosiva” (attenzione al peperoncino!), verdure grigiate con uova, zuppa di tagete (è un fiore edibile e dai molti benefici), parfait di yogurt in bicchiere (very chic) e gallette con uva e prugne (un dolce talmente bello che quasi dispiace mangiarlo). Cosa cucinare con questo caldo? 5 ricette estive e veloci X Leggi anche › Porridge energetico e Ceviche di funghi: due ricette vegetariane da Kalan I classici primi di stagione: calamarata con filetti di scorfano, paccheri ai tre pomodori con freschi germogli verdi, spaghettoni freddi con tartare di gamberi e, immancabili, linguine alle vongole con mandorle tostate e tritate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una selezione di 20 ricette d'estate, da mixare, scambiare e reinventare a seconda delle occasioni

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