Amatissimo negli Anni 90 ora è più che mai il pezzo dell’armadio perfetto per l’estate da mixare a capi casual ed eleganti

Da amica.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il tank top donna, chiamato anche canottiera, torna in voga come capo essenziale per l’estate. Si tratta di un top smanicato, spesso con scollatura ampia e vestibilità aderente. Era molto popolare negli anni '90 e ora viene consigliato come pezzo da abbinare sia a look casual sia eleganti. Questo modello rappresenta un elemento versatile che si può integrare facilmente in vari outfit stagionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il pezzo strategico da avere nell’armadio adesso? È il tank top donna. Ovvero la versione femminile di quella che da noi è chiamata canottiera e indica un top smanicato, spesso con un’ampia scollatura e dal fit abbastanza aderente. Originariamente era stato pensato per lo sport o come indumento intimo. Il tank top ha infatti molti pregi che lo rendono perfetto per ogni stagione. Ma è con il caldo che diventa davvero protagonista e che si mette in mostra in mille modi diversi. Basta trovare la variante che più si adatta al proprio corpo e al proprio stile ed è fatta. Perché ne esistono molti modelli che si differenziano tra di loro per piccoli dettagli. 🔗 Leggi su Amica.it

amatissimo negli anni 90 ora 232 pi249 che mai il pezzo dell8217armadio perfetto per l8217estate da mixare a capi casual ed eleganti
© Amica.it - Amatissimo negli Anni 90, ora è più che mai il pezzo dell’armadio perfetto per l’estate da mixare a capi casual ed eleganti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Addio allattore Vincenzo La Marca. Col fratello Emilio, morto da poco, anima del teatro brillante

Video Addio allattore Vincenzo La Marca. ?Col fratello Emilio, morto da poco, anima del teatro brillante

Notizie e thread social correlati

La gonna a ruota ora si indossa anche con il pezzo più casual dell’armadioRecentemente, la gonna a ruota è tornata in auge e si combina anche con capi più casual.

Vestito chemisier, il classico che non tramonta: le interpretazioni più eleganti dell’EstateUn vestito chemisier, ispirato alla camicia maschile, viene indossato in estate come capo elegante e senza tempo.

Argomenti più discussi: Questi cinque tagli corti (e pratici) Anni 90 sono i più amati nel 2026; Amatissimo e intramontabile, Lino Banfi premiato al festival delle serie tv; Ocio però! Sono Giochi Preziosi!: la libidine è qui, guarda gli spot SEGA italiani con Jerry Calà degli anni '90; Libri: i gialli e i thriller del 2026 da non perdere.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web