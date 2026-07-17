Il tank top donna, chiamato anche canottiera, torna in voga come capo essenziale per l’estate. Si tratta di un top smanicato, spesso con scollatura ampia e vestibilità aderente. Era molto popolare negli anni '90 e ora viene consigliato come pezzo da abbinare sia a look casual sia eleganti. Questo modello rappresenta un elemento versatile che si può integrare facilmente in vari outfit stagionali.

Il pezzo strategico da avere nell’armadio adesso? È il tank top donna. Ovvero la versione femminile di quella che da noi è chiamata canottiera e indica un top smanicato, spesso con un’ampia scollatura e dal fit abbastanza aderente. Originariamente era stato pensato per lo sport o come indumento intimo. Il tank top ha infatti molti pregi che lo rendono perfetto per ogni stagione. Ma è con il caldo che diventa davvero protagonista e che si mette in mostra in mille modi diversi. Basta trovare la variante che più si adatta al proprio corpo e al proprio stile ed è fatta. Perché ne esistono molti modelli che si differenziano tra di loro per piccoli dettagli. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Amatissimo negli Anni 90, ora è più che mai il pezzo dell’armadio perfetto per l’estate da mixare a capi casual ed eleganti

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