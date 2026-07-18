Un giorno, il padre di una ragazzina la preleva a scuola senza preavviso e la porta via. La ragazza, che vive in Svizzera con la mamma e la sorella, è in fuga e impara a crescere attraverso la disobbedienza. La famiglia è divisa e la ragazza si trova a dover affrontare una situazione complicata, con il padre che si presenta improvvisamente per portarla via.

I genitori di Ilaria sono separati e lei vive in Svizzera con la mamma e la sorella. Un giorno il padre va a prenderla a scuola, dice che la porterà al ristorante e invece insieme varcano il confine, entrano in Italia, e da Torino in avanti non si fermano più: per due anni, dagli otto ai dieci, Ilaria girovaga al seguito del padre, arrabbiato, esagitato, ancora follemente innamorato della ex, così follemente da rapire la figlia. Per due anni, Ilaria e il padre vivono «di profilo»: l'abitacolo che si riempie di fumo, le cosce appiccicate sui sedili, la paura di contraddire quell'uomo così irascibile, il senso di lealtà verso colui che resta suo padre, la nostalgia per la mamma, con cui non ha mai la possibilità di parlare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una ragazzina in fuga impara a crescere con la disobbedienza

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Zalapì: Lamore di una figlia va oltre il tradimento, ma crescere significa imparare a disobbedire

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