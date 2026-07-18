Durante un controllo, un giovane è stato arrestato con in casa una pistola semiautomatica rubata e una quantità di cocaina. La pistola, trovata tra le cose dell’individuo, era stata sottratta in un furto in una residenza vicina. La droga e l’arma sono state sequestrate. Il ragazzo è stato portato in caserma per gli accertamenti di rito. La notizia è stata confermata dalle forze dell’ordine che hanno condotto l’operazione.

Nel controllo, oltre alla droga, è spuntata anche una pistola semiautomatica risultata essere stata rubata in una abitazione. Si è complicata la situazione per un giovane di 29 anni spezzino arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sarzana e accompagnato in carcere a Spezia in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari. Lo spezzino l’altro pomeriggio è stato fermato dai militari coordinati dal maggiorne Marco Da San Martino mentre stava transitando a bordo della sua autovettura in via Trieste a Ceparana. I militari hanno trovato nascosto nella vettura un quantitativo di sostanza stupefacente, risultata poi essere cocaina, dal peso di 11 grammi suddivida in dieci dosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una pistola in casa insieme alla cocaina. Giovane arrestato

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CAPE TOWN POLICE: Facing Ultra-Violence in the Ghettos

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