Una domenica con tanta salita | Pogacar a caccia della quinta meraviglia
Il Tour de France conclude la seconda settimana con una delle tappe più impegnative, da Champagnole al Plateau de Solaison, lunga 183,9 km con 3950 metri di dislivello. Dopo la quarta vittoria della maglia gialla, il percorso si sviluppa con numerose salite, culminando in un arrivo in salita sulle Alpi francesi. La giornata si presenta come una delle più dure di questa edizione, con molti ciclisti che affrontano una sfida significativa.
Dopo la quarta vittoria della maglia gialla Pogacar in questa edizione, il Tour chiude la seconda settimana con una delle giornate più difficili, Champagnole-Plateau de Solaison, 15a tappa, 183,9 km e 3950 metri di dislivello, con arrivo in salita sulle Alpi francesi. Si riparte oggi alle 13.20 con questa classifica: Pogacar maglia gialla con 4’30” su Vingegaard, 5’04” su Evenepoel, Seixas (maglia bianca dei giovani) a 5’19”, Ayuso a 5’22”, Lipowitz a 5’44”, Del Toro a 5’50”. Lunedì poi ci sarà il secondo giorno di riposo, e la terza e ultima settimana si aprirà martedì con la cronometro. Al km 17 c’è il traguardo volante di Saint Laurent en Grandvaux che assegna i punti per la maglia verde. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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