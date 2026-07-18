Dopo la quarta vittoria della maglia gialla Pogacar in questa edizione, il Tour chiude la seconda settimana con una delle giornate più difficili, Champagnole-Plateau de Solaison, 15a tappa, 183,9 km e 3950 metri di dislivello, con arrivo in salita sulle Alpi francesi. Si riparte oggi alle 13.20 con questa classifica: Pogacar maglia gialla con 4’30” su Vingegaard, 5’04” su Evenepoel, Seixas (maglia bianca dei giovani) a 5’19”, Ayuso a 5’22”, Lipowitz a 5’44”, Del Toro a 5’50”. Lunedì poi ci sarà il secondo giorno di riposo, e la terza e ultima settimana si aprirà martedì con la cronometro. Al km 17 c’è il traguardo volante di Saint Laurent en Grandvaux che assegna i punti per la maglia verde. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Una domenica con tanta salita: Pogacar a caccia della quinta meraviglia

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