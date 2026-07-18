ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo un mese di caldo sopra la media arriva la svolta meteo. Dopo circa 30 giorni consecutivi caratterizzati da temperature ben oltre le medie stagionali, l’Italia si prepara a lasciare alle spalle la fase di caldo eccezionale che ha interessato gran parte del Paese. Secondo le previsioni meteorologiche, la prossima settimana porterà un deciso calo termico da Nord a Sud, con temperature in diminuzione di almeno 5 gradi. L’anticiclone africano lascerà progressivamente spazio a una massa d’aria più fresca proveniente dal Nord Europa, dando vita a un netto cambiamento delle condizioni atmosferiche. Il contrasto tra... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ultimo weekend di caldo estremo, poi arriva una diminuzione delle temperature: le previsioni

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Resistere al CALDO ESTREMO: il segreto di Timo Kaukonen

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Meteo Italia: caldo estremo nel weekend, poi cambia tutto con temporali e calo delle temperatureNel fine settimana, le temperature in Italia raggiungeranno valori di caldo estremo.

Torna il caldo estremo a Nordest, arriva la settimana più rovente: temperature fino a 39 gradi. Le previsioniLe temperature nel Nordest raggiungono i 39 gradi, segnando il ritorno del caldo estremo.

Temi più discussi: Ultimo weekend di caldo rovente, poi il ribaltone e crollo termico; Caldo a Roma, bollino rosso per tutto il weekend. Le previsioni; Quando finirà la terza ondata di caldo africano: dove saranno i picchi di 45°C e i temporali nel weekend; Terza ondata di caldo sull'Italia, siamo all'apice: ma sta per arrivare la svolta.

Ultimo weekend di super caldo, poi un calo di almeno 5 gradi da Nord a Sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e 33 gradi #ANSA x.com

Meteo, ultimo weekend di caldo record: dalla prossima settimana le temperature calano di 5 gradi. La mappa regione per regioneTrenta giorni di bollettini da bollino rosso, notti insonni e temperature che non hanno mai concesso tregua. Ma la lunga fase di caldo record che ... msn.com

Ultimo weekend di super caldo, poi un calo di almeno 5 gradi da Nord a SudDopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di super caldo. Secondo le previsioni di ilMeteo.it ci sarà, infatti, un calo term ... ansa.it

Consigli per trekking d’estate col caldo estremo reddit