Ultimissime Juve LIVE | come sta Ekhator le parole di Spalletti

Ekhator si trova in condizioni stabili dopo l'infortunio subito durante l'allenamento. Spalletti ha commentato la situazione, affermando che il giocatore sta seguendo il programma di recupero. La Juventus fornisce aggiornamenti quotidiani sullo stato di salute del centrocampista. Nessuna data ufficiale di rientro è stata comunicata. La squadra continua la preparazione in vista delle prossime partite senza ulteriori dettagli su eventuali sostituti.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 18 luglio 2026. Spalletti dopo Basilea Juve: «Sono molto contento della serietà dei calciatori. Douglas Luiz deve alzare i giri del motore. Di Gregorio? Cerchiamo un altro portiere» – VIDEO. Ore 18:10 – Spalletti in mixed zone ha commentato la prestazione dei bianconeri dopo Basilea Juve. Ecco cosa ha detto il tecnico toscano Boga nel post di Basilea Juve: «Felice del riscatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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