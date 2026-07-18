Un turista di 72 anni, proveniente da Roma, è deceduto mentre nuotava nelle acque di Torre San Giovanni, marina del comune di Ugento. È stato colto da un malore improvviso e non ha più ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La salma è stata trasferita all'obitorio in attesa di ulteriori accertamenti.

Un turista romano di 72 anni, Leonardo Carusi, è morto a causa di un malore che lo ha colto all'improvviso mentre faceva il bagno nelle acque di Torre San Giovanni, marina del comune di Ugento, nel Leccese. L'uomo era frequentatore abituale del luogo e, come faceva da anni, anche questa estate stava trascorrendo un periodo di vacanza nel camping Riva di Ugento, dove è ben conosiuto dal personale. Non è escluso che il bagnante abbia accusato il malore a causa della morsa del caldo che in queste ore stringe tutto il Salento, con temperature che superano i 35 gradi. Inutili sono stati i soccorsi ed i tentativi di rianimare l'anziano raggiunto in acqua da altri bagnanti. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Ugento, colpito da un malore mentre il fa il bagno: muore un turista romano di 72 anni

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