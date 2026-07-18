Tuttosport – Pellegrino a un passo dalla Juve c’è l’accordo Kolo Muani sfoglia il calendario

Da justcalcio.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Secondo Tuttosport, l’accordo tra un calciatore e una squadra italiana è ormai vicino. La Juventus sta finalizzando l’acquisto di un attaccante, con l’intesa raggiunta. Nel frattempo, un giocatore francese si sta concentrando sulla ripresa degli allenamenti del suo club, prevista per il 25 luglio. La data rappresenta un momento importante per il calciatore, che ha già in agenda il ritorno in campo con la squadra di appartenenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

2026-07-18 08:52:00 Flash news da Tuttosport: TORINO – La ripresa dei lavori del Psg è prevista il prossimo 25 luglio. Ed è diventata questa, la data cerchiata in rosso da Randal Kolo Muani. L’attaccante francese si augura di non dover rivivere l’esperienza di un anno fa, quando il mancato accordo tra Juve e parigini l’ha riportato nella capitale francese e da lì non l’ha più schiodato, se non nelle ultime ore di mercato, con la chiamata salvifica – ma quanto? – del Tottenham, il rimpianto di non aver aperto ad altre soluzioni, perciò di aver aspettato Comolli fino alla fine. Del resto, quegli 8 mesi bianconeri gli erano sembrati una luna di miele: a Torino era diventato indiscutibile, Tudor l’aveva messo al centro dell’attacco, e l’allora amministratore delegato gli aveva confermato che avrebbe cercato di trattenerlo con tutte le forze. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

tuttosport 8211 pellegrino a un passo dalla juve c8217232 l8217accordo kolo muani sfoglia il calendario
© Justcalcio.com - Tuttosport – Pellegrino a un passo dalla Juve, c’è l’accordo. Kolo Muani sfoglia il calendario
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Juve-Kolo Muani, ci siamo! Carnevali accelera, accordo a un passo, al raduno ci sarà. I dettagliLa trattativa tra la club e l’attaccante si sta concludendo, con un accordo imminente.

Calciomercato Juve LIVE: braccio di ferro Juve e PSG per Kolo Muani, Pellegrino opportunità concretaLa Juventus e il Paris Saint-Germain sono in trattativa per il trasferimento di Kolo Muani, con alcuni incontri recenti tra le parti.

Temi più discussi: Novità Kolo Muani! Il disegno Juve, Pellegrino e la verità su Dibu: c’è un precedente chiarissimo; Pellegrino a un passo dalla Juve, c’è l’accordo. Kolo Muani sfoglia il calendario; Kolo Muani all’asta! Psg stizzito dalla Juve, apertura totale su Pellegrino; Due bomber per Spalletti! Il Psg tentenna per Kolo Muani, la Juve ha l’ok da Pellegrino.

kolo muani tuttosport pellegrino a unPellegrino a un passo dalla Juve, c’è l’accordo. Kolo Muani sfoglia il calendarioTORINO - La ripresa dei lavori del Psg è prevista il prossimo 25 luglio. Ed è diventata questa, la data cerchiata in rosso da Randal Kolo Muani. L’attaccante francese si augura di non dover rivivere l ... tuttosport.com

kolo muani tuttosport pellegrino a unBasilea-Juventus, parte la nuova stagione: Spalletti aspetta i rinforzi e manda un messaggio a VlahovicLa Juventus debutta contro il Basilea. Spalletti parla di Vlahovic, del mercato e dei rinforzi attesi: Kolo Muani, Kessié e Pellegrino nel mirino. tuttojuve.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web