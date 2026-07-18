Secondo Tuttosport, l’accordo tra un calciatore e una squadra italiana è ormai vicino. La Juventus sta finalizzando l’acquisto di un attaccante, con l’intesa raggiunta. Nel frattempo, un giocatore francese si sta concentrando sulla ripresa degli allenamenti del suo club, prevista per il 25 luglio. La data rappresenta un momento importante per il calciatore, che ha già in agenda il ritorno in campo con la squadra di appartenenza.

2026-07-18 08:52:00 Flash news da Tuttosport: TORINO – La ripresa dei lavori del Psg è prevista il prossimo 25 luglio. Ed è diventata questa, la data cerchiata in rosso da Randal Kolo Muani. L’attaccante francese si augura di non dover rivivere l’esperienza di un anno fa, quando il mancato accordo tra Juve e parigini l’ha riportato nella capitale francese e da lì non l’ha più schiodato, se non nelle ultime ore di mercato, con la chiamata salvifica – ma quanto? – del Tottenham, il rimpianto di non aver aperto ad altre soluzioni, perciò di aver aspettato Comolli fino alla fine. Del resto, quegli 8 mesi bianconeri gli erano sembrati una luna di miele: a Torino era diventato indiscutibile, Tudor l’aveva messo al centro dell’attacco, e l’allora amministratore delegato gli aveva confermato che avrebbe cercato di trattenerlo con tutte le forze. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Pellegrino a un passo dalla Juve, c’è l’accordo. Kolo Muani sfoglia il calendario

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