tutto per la mia famiglia anticipazioni dal 20 al 24 luglio

Tutto per la mia famiglia (titolo originale Karde?lerim) è l’ultimo serial turco arrivato su Canale 5. Nei prossimi episodi – in onda dal 20 al 24 luglio in daytime – assisteremo a un furto di telefoni cellulari, per il quale saranno incolpati i fratelli Eren. Poco dopo una verità sconcertante viene alla luce: Omer è figlio biologico di Suzan. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame settimanali Tutto per la mia famiglia (dal 20 al 24 luglio). Un momento di distrazione di Omer è sufficiente a Tola per farlo addormentare con l’inganno, tornare in negozio e rubare dei telefoni cellulari. Poco dopo Salih scopre il furto, e incolpa i fratelli Eren pretendendo da loro il risarcimento del danno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Tutto per la mia famiglia: Omer salva Suzan dalla morte! Anticipazioni Dal 20 al 22 Luglio

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