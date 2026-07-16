Nel negozio, un uomo ruba alcuni telefoni cellulari approfittando di un momento di distrazione. Dopo aver addormentato con l’inganno un altro uomo, rientra nel negozio e prende i dispositivi. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Tutto per la mia famiglia, anticipazioni dal 20 al 24 luglio. Tolga approfitta di un momento di distrazione per rubare alcuni telefoni cellulari. Tolga approfitta di un momento di distrazione per addormentare con l’inganno Ömer e tornare nel negozio, dove ruba alcuni telefoni cellulari. Quando Salih scopre il furto, ritiene responsabili i fratelli Eren e pretende che risarciscano il danno. Per aiutare la famiglia, Ogulcan chiede un prestito a Melisa, che gli consegna la preziosa collana ricevuta dai genitori per il compleanno, suggerendogli di venderla. Grazie a quel gesto, Ogulcan riesce a saldare il debito senza dire nulla a nessuno e Salih comunica a Mazlum di essere stato rimborsato dall’assicurazione. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Tutto per la mia famiglia, anticipazioni al 24 luglio: Tolga ruba dei telefoni nel negozio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tutto per la mia famiglia Anticipazioni 10 Luglio

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 15 luglio 2026: Omer aggredisce Tolga e viene arrestato, Sengul scopre…

Tutto per la mia famiglia, anticipazioni dal 20 al 24 luglio: Suzan tenta di avvicinarsi a OmerTra il 20 e il 24 luglio, nella soap opera, Omer scopre una verità che modifica il suo rapporto con la famiglia.

Temi più discussi: Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni dal 6 al 10 luglio; Tutto per la mia famiglia, puntata oggi 7 luglio; Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 14 luglio: Kadir si riavvicina a Melisa; Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni dal 13 al 17 luglio.

Tutto per la mia famiglia: Asiye in grave pericolo! #tuttoperlamiafamiglia #anticipazioni x.com

Tutto per la mia famiglia Anticipazioni 16 luglio 2026: Doruk si sacrifica per Asiye, e lei prende una decisione importanteLe Anticipazioni della Nuova Puntata di Tutto per la mia famiglia, in onda domani 16 luglio 2026 su Canale 5, ci raccontano che Doruk si sacrifica per Asiye, la quale, a questo punto, decide di provar ... msn.com

Kadir si sacrifica per Ömer: le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia di oggi e domaniIl merito del rilascio di Ömer è di Kadir, che si era offerto di fare da bersaglio per la rabbia di Tolga. Il fratello maggiore però sceglie di non dire niente: nessuno deve sapere del suo sacrificio, ... iodonna.it

Preparando una campagna per la mia famiglia reddit