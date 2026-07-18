Domani parte la ‘ Mangialonga della prevenzione ’, l’iniziativa di Iapb Italia in collaborazione con tanti specialisti sanitari del territorio. Sarà l’occasione per trascorrere una giornata dedicata alla salute tra natura, trekking, buon cibo e screening specialistici. Due i percorsi in programma. Percorso A della durata di circa 5 ore a 1.228 metri di dislivello per una distanza di circa 8,5 chilometri. La partenza è alle 7,30 da piazza Alberica per proseguire al Monte d’Arme, Rocchetta, Passo della Formica e arrivo a Campocecina. Percorso B del ‘Sentiero del cuore’ da 6 chilometri con partenza alle 8,30 da Castelpoggio e arrivo a Campocecina attraverso la Gabellaccia, per una durata di circa 4 ore e un dislivello di 805 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti sani con la Mangialonga. Al via il trekking della salute

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