Turismo l’Italia ha il brand ma non il marketing

Da ilfattoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia possiede un marchio riconosciuto nel settore turistico, ma il suo marketing non è altrettanto sviluppato. Un esempio è Ischia, meta conosciuta dal 1974, che per un visitatore assiduo si presenta come una seconda casa. In oltre cinquant’anni, l’isola è stata visitata ripetutamente, passando da semplice destinazione a luogo di familiarità. La differenza tra il brand e le strategie di promozione evidenzia una distanza tra riconoscibilità e comunicazione efficace.

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Vado a Ischia dal 1974, ma definirla soltanto una meta di vacanza sarebbe riduttivo: in cinquantadue anni è diventata la mia seconda casa, un luogo che conosco e osservo non da turista occasionale, ma da frequentatore assiduo e amante dell’isola. Proprio questa lunga consuetudine mi ha insegnato che nel turismo non esistono rendite di posizione eterne. Per oltre trent’anni Ischia è stata una delle mete preferite dei tedeschi. Poi sono arrivati i russi e, più recentemente, gli americani. Sono cambiati i mercati, la capacità di spesa, le aspettative, i tempi di permanenza e perfino il modo di vivere la vacanza. Una destinazione può possedere alberghi, terme, spiagge e panorami. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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