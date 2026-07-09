Le due star hanno prestato la loro visibilità per aiutare quattro cani ospiti del Canile Ponte Marconi di Roma. Uno spunto che ci spinge a raccontare il lato umano di un enorme tour promozionale. Perché ogni miglior pubblicità deve andare oltre gli slogan. Prendendo in prestito la tagline della bella campagna, lo scriviamo anche noi: "da grandi poteri derivano grandi adozioni". Ed è il caso sottolinearlo, una volta tanto: il tour targato Sony Pictures che sta accompagnando l'uscita in sala di Spider-Man: Brand New Day (29 luglio) è riuscito a dare cuore alle attività promozionali che ruotano attorno al film. Una volta tanto, potremmo dire. Del resto, siamo pieni di campagne marketing fatte di trailer, interviste 'out of the box', influencer, photocall sempre uguali e quintali di gadget. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland, Zendaya e una campagna marketing fatta con il cuore

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SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY | Tom and Zendaya BTS Vibes

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