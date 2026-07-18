Trump riesuma i grandi classici del suo repertorio perché annaspa

Donald Trump ha riproposto alcuni dei suoi temi principali in un momento in cui la sua popolarità appare in calo. Non ha adottato nuove strategie, ma si è concentrato a ripetere i messaggi già noti, cercando di influenzare l'opinione pubblica. La sua comunicazione si basa su argomenti già affrontati, senza introdurre novità o modifiche sostanziali alle sue posizioni. Questa strategia sembra mirata a mantenere l'attenzione su temi consolidati invece di affrontare questioni emergenti.

Donald Trump ha un asso nella manica da sfoderare quando le cose vanno male. Non fa niente per invertire la tendenza, lui preferisce cambiare la realtà. È successo di nuovo giovedì sera, dopo giorni difficili, con i sondaggi in picchiata e le elezioni di metà mandato sempre più vicine. Il presidente degli Stati Uniti è comparso in tv in diretta dalla Casa Bianca, prometteva rivelazioni destinate a cambiare tutto. Invece è diventato un pretesto per riesumare le greatest hits del trumpismo: elezioni rubate, Cina, deep state, Barack Obama, media corrotti, macchine per il voto manomesse, complotti, Fbi, Cia. Mancavano soltanto Hillary Clinton e il muro con il Messico e il repertorio sarebbe stato completo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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