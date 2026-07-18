Donald Trump commenta il passaggio di Messi durante una partita, definendolo “geniale”. Poi aggiunge che Messi si è spostato a destra, senza fornire dettagli più approfonditi. Le sue osservazioni si concentrano su un’azione specifica del giocatore, senza analisi tattiche complesse. Le dichiarazioni vengono fatte in un contesto in cui si discute di calcio, ma risultano semplici e poco tecniche.

“Ho visto quel passaggio fatto da Messi, geniale “. Donald Trump esalta Leo Messi, discute di tattiche calcistiche e “svela” implicitamente – qualora ce ne fosse bisogno – per chi farà il tifo in finale. Il presidente degli Stati Uniti, nell’evento Fifa organizzato a New York prima della finale dei Mondiali 2026, si è infatti soffermato sullo show che Leo Messi ha offerto nella semifinale vinta 2-1 dall’Argentina contro l’Inghilterra. In particolare, Trump è rimasto impressionato dall’assist che il numero 10 ha fornito a Lautaro per il gol del 2-1. L’analisi è banalissima: “Non ne so quanto le persone presenti in questa sala, ma di sport me ne intendo e qualcosa di calcio la capisco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Trump fa l’intenditore di calcio, ma l’analisi è banale: “Messi è stato geniale. Si è spostato a destra, non so se ve ne siete accorti”

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