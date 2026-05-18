Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha rivolto un’accusa a Selvaggia Lucarelli. Le due hanno avuto un confronto acceso che ha attirato l’attenzione dei telespettatori. La discussione ha coinvolto parole dure e pesanti, che hanno alimentato ulteriori tensioni tra le partecipanti. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e tra il pubblico, mentre la produzione del programma ha preferito non intervenire pubblicamente.

Nuovo scontro infuocato nella casa del Grande Fratello Vip, dove protagoniste della serata sono state Francesca Manzini e Selvaggia Lucarelli. Quella che sembrava una semplice precisazione su una vecchia collaborazione radiofonica si è trasformata in un botta e risposta tesissimo, culminato con accuse molto pesanti pronunciate durante la pubblicità. E proprio alcune parole dette durante la pausa stanno facendo discutere più dello scontro andato in onda in diretta. Ricapitoliamo i fatti: partiamo dallo scontro in diretta tra Selvaggia Lucarelli e Francesca Manzini. Tutto è nato dalle dichiarazioni fatte nei giorni scorsi da Francesca Manzini, che aveva raccontato di essere stata “licenziata” anni fa da Selvaggia Lucarelli dopo una collaborazione radiofonica. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Francesca Manzini fa un’accusa terribile a Selvaggia Lucarelli: molti non se ne sono accorti, parole brutte e pesanti

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