Trump declassifica i file sulle elezioni Usa ma i documenti che ha firmato indicano che la Russia lavorava per farlo vincere

La Casa Bianca ha reso pubblici decine di documenti di intelligence relativi alle elezioni americane del 2020 e 2024. Tra i documenti declassificati, alcuni firmati dal presidente indicano che la Russia avrebbe lavorato per favorire la vittoria di un candidato. Inoltre, il 13 luglio, una task force ha diffuso un comunicato che elenca sedici stati i cui registri elettorali sarebbero stati compromessi dalla Repubblica Popolare Cinese.

La Casa Bianca ha reso pubblici decine di documenti di intelligence declassificati sulle elezioni americane del 2020 e del 2024. Il 13 luglio, la Government Transparency Task Force ha pubblicato un comunicato che elenca sedici stati i cui registri elettorali sarebbero stati compromessi dalla Repubblica Popolare Cinese. Donald Trump, nel discorso alla nazione del 16 luglio, ha presentato quei file come prova di elezioni rubate, ma i documenti raccontano una storia diversa (e più scomoda per Trump) che riguarda la Russia di Vladimir Putin. Cosa contengono davvero i file declassificati. I documenti sono stati declassificati in due fasi. La prima riguarda prevalentemente i dossier sull’interferenza russa nelle elezioni del 2020. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump declassifies election documents, urges Congress to pass SAVE America Act

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