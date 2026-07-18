Un operaio di Jesi ha perso 40mila euro a causa di una truffa telefonica. L’uomo ha ricevuto una chiamata da chi si spacciava per rappresentante della banca, che gli ha consigliato di seguire alcune istruzioni per evitare la perdita dei risparmi. La vittima ha affidato i propri dati e il denaro, convinta di agire per proteggere i propri fondi. La banca non ha ancora commentato, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

JESI «Stanno cercando di entrare nel suo conto segua le mie indicazioni se vuole salvare i suoi risparmi». Quella voce amica, arrivata tramite una telefonata ad un correntista, in realtà non era altro che un truffatore che è riuscito a infiltrarsi nel numero fisso della banca del beffato attraverso lo spoofing, una tecnica informatica e di ingegneria sociale in cui un malintenzionato falsifica la propria identità per spacciarsi per un’altra persona. A cadere in questa truffa, a maggio scorso, è stato un 40enne della Vallesina, di professione operaio. Il raggiro Ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per un operatore della sua banca e che lo avvisava che era in corso un tentativo di sabotaggio del suo conto corrente. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Truffa telefonica, spariti 40mila euro di un operaio a Jesi: «Colpa della banca, è stata negligente»

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TRUFFATORE ARRESTATO IN VIA TOR SAN PIERO, COLPO DA 24MILA EURO IN VIA BONAPARTE | 05/06/2026

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